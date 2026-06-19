Ветеранів додали у пільгову категорію "єОселі": що змінюється

Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть скористатися державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних – раніше для цієї категорії позичальників вона становила 7%.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

18 червня Уряд вніс нові зміни до правил користування програмою "єОселя".

За словами Шуляк, це вже третя важлива зміна в програмі за останні два роки, яка стала результатом, у тому числі, рекомендацій профільних комітетів ВР для уряду.

"Йдеться не про разову зміну, а про поступове усунення бар'єрів, які заважали людям із реальною житловою потребою скористатися державною іпотекою", — вона.

Вона пояснила, що програма єОселя фактично має два умовні "поверхи": пільговий соціальний — для окремих категорій позичальників, і загальний — для громадян, які не належать до пільгових категорій.

Станом на кінець минулого року пільговики могли отримати кредит під 3% річних на перші 10 років і 6% — на наступні роки. Для інших категорій, зокрема ветеранів і ВПО, ставка становила 7% на перші 10 років і 10% надалі.

Шуляк нагадала, що статистика користування програмою показувала нерівномірний доступ різних категорій до єОселі. Наприкінці 2025 року половину кредитів за програмою отримали військовослужбовці та силовики, по 7% — медики і педагоги, 5% — ВПО, а ветерани — лише 2%.

Загалом 66% кредитів було видано пільговим категоріям, тоді як усім іншим, включно з ВПО, — 31%. Комітет наполягав на розширенні програми та адаптації її умов до реальних житлових потреб людей.

Першою зміною стало розширення вимог до віку житла, яке можна придбати за програмою. Спочатку ВПО дозволили купувати за "єОселею" житло не лише на первинному ринку, а віком до 10 років. Згодом, після окремого рішення уряду щодо переселенців, цей поріг підвищили до 20 років.

Публічні консультації показали, що попереднє обмеження щодо віку житла — не старше трьох років — суттєво звужувало можливості ВПО скористатися програмою, адже новобудови доступні не всім і є не в кожній громаді.

Другою важливою зміною, як зазначає Шуляк, стало запровадження окремого механізму державної компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій.

Він передбачає компенсацію 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла, 70% щомісячних платежів протягом першого року, але не більше 150 тис. грн загального річного платежу, а також до 40 тис. грн супутніх витрат — зокрема на нотаріуса, оцінку та банківські комісії.

За словами Шуляк, саме цей механізм суттєво знизив бар'єр входу в програму для людей, для яких навіть пільгова іпотека раніше залишалася фінансово непідйомною.

Третьою важливою зміною стало зниження ставки до 3% для ветеранів війни та родин загиблих захисників і захисниць. Це рішення виправляє ситуацію, коли ветерани, попри очевидну потребу в житловій підтримці, раніше могли користуватися програмою лише на загальних умовах під 7%.

У 2026 році до переліку тих, хто може скористатися пільговою ставкою 3%, вже були додані мобілізовані військовослужбовці. Раніше така ставка діяла для військовослужбовців за контрактом, силовиків, медиків, педагогів і науковців.

У державному бюджеті на 2026 рік на програму "єОселя" передбачено 15 млрд грн. Станом на зараз за програмою вже видано 25,1 тис кредитів, держава задіяла майже 44 млрд гривень фінансування, а житлові потреби змогли вирішити щонайменше 76 тис людей, якщо рахувати середню родину з трьох осіб.

Нагадаємо:

Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму "єВідновлення" із програмою доступної іпотеки "єОселя" – ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою "єОселя".

Раніше повідомлялося, що у більшості відносно безпечних регіонів України щомісячний платіж за житло за програмою "єОселея" або співставний з орендою, або в середньому на 10–20% вищий, а от у прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми "єВідновлення", при чому 87% житла придбали на вторинному ринку.

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.