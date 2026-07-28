У рамках єВідновлення відбудовані перші будинки на власній землі

Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсацій за зруйноване житло єВідновлення та готують об'єкти до прийняття в експлуатацію.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Із п'яти повністю відбудованих будинків чотири розташовані у Київській області та один — у Харківській області. Загальна сума наданих компенсацій на відбудову цих будинків становить 12,2 млн грн.

У відомстві зазначають, що можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці — один із ключових інструментів програми єВідновлення.

Механізм компенсації на відбудову приватного будинку на власній земельній ділянці та фінансування працює з квітня 2025 року. На сьогодні вже погоджено 1 185 грошових компенсацій.

З них 820 родин отримали перший транш на загальну суму 983,7 млн грн, а 432 родин – вже другий транш на загальну суму 543,6 млн грн.

Середній розмір компенсації становить 2,2 млн грн. Найбільшу кількість компенсацій вже отримано і відбудова триває у Київській області (544 компенсації на 1,5 млрд грн), на Чернігівщині (148 компенсацій на 281,8 млн грн) та Харківщині (49 компенсацій на 107,4 млн грн).

"В межах програми єВідновлення власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один із двох варіантів компенсації: отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці", – говориться у повідомленні.

При цьому земельна ділянка для відбудови може знаходитися в будь-якому регіоні України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Це не обов'язково має бути та сама ділянка, на якій розташовувався знищений будинок.

Для отримання компенсації необхідно подати заяву через застосунок Дія, дочекатися позитивного рішення комісії щодо призначення компенсації та припинити право власності на знищений будинок. При цьому право власності на земельну ділянку зберігається і припиняти його не потрібно.

Після цього необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва на підставі будівельного паспорта або схеми намірів забудови.

Компенсація виплачується двома траншами по 50%: після завершення визначеного етапу будівництва та подання проміжного звіту заявник отримує другий транш.

Кошти зараховуються на спеціальну картку єВідновлення та можуть бути використані виключно на придбання будівельних матеріалів і оплату робіт підрядників, які є учасниками програми.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть скористатися державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних – раніше для цієї категорії позичальників вона становила 7%.

Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму "єВідновлення" із програмою доступної іпотеки "єОселя" – ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою "єОселя".

Раніше повідомлялося, що у більшості відносно безпечних регіонів України щомісячний платіж за житло за програмою "єОселея" або співставний з орендою, або в середньому на 10–20% вищий, а от у прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.