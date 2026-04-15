Пільгове житло для ВПО: Мінрозвитку повідомило про розширення програми

Держмолодьжитло провів 25-й етап відбору за програмою доступної іпотеки для внутрішньо переміщених осіб: ще 425 родин зможуть придбати власне житло на пільгових умовах.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Це стало можливим завдяки першому траншу 7,5 млн євро від Міжнародної організації з міграції у межах нової угоди, підписаної за підтримки Мінрозвитку. Загалом документ передбачає 33 млн євро на розширення програми.

"Важливо, що програма працює за принципом револьверного фонду — кошти, які повертаються за виданими кредитами, спрямовуються на підтримку нових учасників", — зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Зв її словами, завдяки цьому вже залучений ресурс дозволить додатково забезпечити близько 250 пільгових іпотечних кредитів

Позичальники зможуть отримати кредит зі ставкою 3% річних на строк кредитування до 30 років. Площа житла — до 52,5 м² для сім'ї з 1–2 осіб + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї.

Незалежно від місця подання заявки житло можна придбати в будь-якому регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, де тривають або можливі бойові дії.

Не пізніше наступного робочого дня після відбору регіональні управління Держмолодьжитла повідомлять учасників про подальші кроки та необхідні документи, зазначено у повідомленні.

Раніше у Мінрозвитку розповіли, як формується черга на бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ, і що відбувається, якщо отримувач не встигне витратити нараховані кошти.

Раніше повідомлялося, що в Україні понад 24 тисячі українських родин придбали житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житло перевищив 42,8 млрд грн.

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив ще 100 млн євро для програми "єВідновлення".

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.