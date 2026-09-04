Уряд продовжив виплати допомоги на проживання для ВПО

Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з п'яти до шести", – говориться у повідомленні.

Також врегульовано механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично.

Нагадаємо:

Раніше в Україні розширили програму допомоги на дітей ВПО та непрацездатних людей, які опинилися в найскладніших обставинах.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14191 про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю.