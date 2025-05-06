Перезапуск Запорізької АЕС росіянами загрожує катастрофою – регулятор

Будь-яку спробу росіян перезапустити Запорізьку АЕС варто оцінювати як акт ядерного терору.

Про це йдеться у доповіді Голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олега Корікова.

Він підкреслив, що за нинішніх умов це може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу.

"Наразі на ЗАЕС не функціонує система аварійної готовності та реагування, системи раннього оповіщення й радіаційного контролю. Відсутні надійне водозабезпечення та стабільне зовнішнє електропостачання", – зазначив очільник українського відомства на засіданні Міжнародної асоціації ядерних регуляторів (INRA).

"Не проводиться належне технічне обслуговування систем безпеки та систем важливих для безпеки, відсутній кваліфікований персонал. Військові рф, які перебувають на ЗАЕС, продовжують мілітаризацію станції", – сказав Коріков.

До того ж, на ЗАЕС окупанти суттєво обмежують роботу експертів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ). Вони на свій розсуд вирішують надавати затребувані доступи чи ні, забороняють спілкуватися безпосередньо з персоналом, не надають повної інформації про стан систем та обладнання.

Нагадаємо:

Нещодавно "Росатом" заявив, що готовий обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС. Але – "у разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни". До цього росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у пропозиції контролю США над ЗАЕС постає багато запитань, які складно вирішити. Але назвав прийнятним сценарій, коли США разом з Україною контролюватимуть станцію, але таких пропозицій не звучало.

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прогнозував, що ЗАЕС може відновити роботу протягом кількох місяців після того, як буде припинено військові дії.

Однак може знадобитися більш як рік, щоб перезапустити всі шість реакторів. Наразі всі реактори ЗАЕС зупинені.