Перезапуск Запорожской АЭС россиянами грозит катастрофой - регулятор

Любую попытку россиян перезапустить Запорожскую АЭС следует оценивать как акт ядерного террора.

Об этом говорится в докладе Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова.

Он подчеркнул, что при нынешних условиях это может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

"Сейчас на ЗАЭС не функционирует система аварийной готовности и реагирования, системы раннего оповещения и радиационного контроля. Отсутствуют надежное водообеспечение и стабильное внешнее электроснабжение", - отметил глава украинского ведомства на заседании Международной ассоциации ядерных регуляторов (INRA).

"Не проводится надлежащее техническое обслуживание систем безопасности и систем важных для безопасности, отсутствует квалифицированный персонал. Военные рф, которые находятся на ЗАЭС, продолжают милитаризацию станции", - сказал Кориков.

К тому же, на ЗАЭС оккупанты существенно ограничивают работу экспертов Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Они по своему усмотрению решают предоставлять востребованные доступы или нет, запрещают общаться непосредственно с персоналом, не предоставляют полной информации о состоянии систем и оборудования.

Напомним:

Недавно "Росатом" заявил, что готов обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС. Но - "в случае принятия политического решения руководством страны". До этого россияне категорически отказывались обсуждать этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложении контроля США над ЗАЭС возникает много вопросов, которые сложно решить. Но назвал приемлемым сценарий, когда США вместе с Украиной будут контролировать станцию, но таких предложений не звучало.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прогнозировал, что ЗАЭС может возобновить работу в течение нескольких месяцев после того, как будут прекращены военные действия.

Однако может потребоваться более года, чтобы перезапустить все шесть реакторов. Сейчас все реакторы ЗАЭС остановлены.