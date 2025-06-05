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Перевезення зерна залізницею впали на третину

Андрій Муравський — 5 червня, 16:23
Перевезення зерна залізницею впали на третину
Порти України

Протягом січня–травня залізницею перевезли на 30% менше зернових, ніж за відповідний період торік.

Такі дані озвучили під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку, пише Rail.insider

За оперативними даними, упродовж п’яти місяців поточного року залізницею перевезено 12 млн 743 тис. т зернових вантажів.

Водночас в експортному сполученні транспортовано 11 млн 351 тис. т збіжжя. Порівняно із показником п’яти місяців торік обсяг зменшився на 30%.

Зниження перевезення фіксується і щодо таких номенклатур, як олія та макуха і шрот. Так, олії за п’ять місяців експортовано 695 тис. 700 т. Скорочення обсягу порівняно з відповідним періодом торік становить 10%.

На 6% знизився показник передачі макухи і шроту, він становить 1 млн 114 тис. т.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що станом на 2 червня у 2024/2025 МР Україна експортувала 38 млн 308 тис. тонн зернових та зернобобових культур. Це на 8 млн 649 тис. тонн або на 22,5% менше, ніж торік.

Також повідомлялося, що обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року – до 5,3 млн тонн. Загалом морські порти України у квітні 2025 року обробили 6 млн тонн вантажів, повідомили в АМПУ. І найбільшу частку у загальному обсязі перевалки у квітні становили зернові вантажі — 3,1 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що за найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Про це заявив міністр аграрної політики України Віталій Коваль.

Раніше у Мінагро повідомляли, що на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

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транспорт

Перевезення зерна залізницею впали на третину
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