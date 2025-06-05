Перевозки зерна по железной дороге упали на треть

В течение января-мая по железной дороге перевезли на 30% меньше зерновых, чем за соответствующий период прошлого года.

Такие данные озвучили во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка, пишет Rail.insider

По оперативным данным, в течение пяти месяцев текущего года железной дорогой перевезено 12 млн 743 тыс. т зерновых грузов.

В то же время в экспортном сообщении транспортировано 11 млн 351 тыс. т зерна. По сравнению с показателем пяти месяцев прошлого года объем уменьшился на 30%.

Снижение перевозки фиксируется и по таким номенклатурам, как масло и жмых и шрот. Так, масла за пять месяцев экспортировано 695 тыс. 700 т. Сокращение объема по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет 10%.

На 6% снизился показатель передачи жмыха и шрота, он составляет 1 млн 114 тыс. т.

Напомним:

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что по состоянию на 2 июня в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 38 млн 308 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 8 млн 649 тыс. тонн или на 22,5% меньше, чем в прошлом году.

Также сообщалось, что объем экспорта украинским морским коридором в апреле сократился на 45% по сравнению с апрелем 2024 года - до 5,3 млн тонн. В целом морские порты Украины в апреле 2025 года обработали 6 млн тонн грузов, сообщили в АМПУ. И наибольшую долю в общем объеме перевалки в апреле составляли зерновые грузы - 3,1 млн тонн.

Ранее сообщалось, что по самым пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% - до около 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Виталий Коваль.

Ранее в Минагро сообщали, что на 2025 год запланировано засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года.