Україна експортувала понад 38 мільйонів тонн зерна

Станом на 2 червня у 2024/2025 МР Україна експортувала 38 млн 308 тис. тонн зернових та зернобобових культур.

Такі дані опублікувало Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Це на 8 млн 649 тис. тонн або на 22,5% менше, ніж торік.

Зокрема, за 11 місяців 2024/2025 маркетингового року Україна експортувала 14,8 млн т пшениці (торік – 17,4 млн т), 2,3 млн т ячменю (торік – 2,4 млн т), 10,8 тис. т жита (1,6 тис. т) та 20,5 млн т кукурудзи (торік – 26,6 млн т).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року – до 5,3 млн тонн. Загалом морські порти України у квітні 2025 року обробили 6 млн тонн вантажів, повідомили в АМПУ. І найбільшу частку у загальному обсязі перевалки у квітні становили зернові вантажі — 3,1 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що акупівельні ціни на українську кукурудзу продовжують знижуватися через слабкий попит та падіння цін на пшеницю, а також тиск з боку дешевого зерна з США.

За поточний сезон американський експорт кукурудзи сягнув 45,543 млн т, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для виконання прогнозу USDA у 66 млн т до кінця сезону щотижневий експорт має становити не менше 1,5 млн т, але це ускладнюється очікуваним зростанням поставок з Аргентини та Бразилії з липня.

Що стосується нового маркетингового року, то Міністерство сільського господарства США (USDA) очікує зростання експорту пшениці та кукурудзи з України. У 2025/26 маркетинговому році (1 липня 2025 – 1 липня 2026 року) прогноз експорту пшениці збільшено до 16,5 млн тонн з 16 млн тонн. Прогноз експорту кукурудзи збільшено з 22 млн тонн до 24 млн тонн.

Також повідомлялося, що у 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.