Переробний завод на Черкащині отримає 170 мільйонів гривень держпідтримки

Уряд та "Feednova Center" підписали інвестиційний договір для створення заводу з переробки відходів тваринництва у Черкаській області, що передбачає понад 80 нових робочих місць і державну підтримку на 172 млн грн.

Про це пише Latifundist.com.

Уряд та ТОВ "Feednova Center" підписали спеціальний інвестиційний договір. Компанія реконструює нежитлові будівлі на ділянці площею 10,1 гектара та створить сучасний виробничий комплекс.

"Там перероблятимуть відходи тваринництва на високопротеїнові кормові домішки й тваринні жири. Проєкт передбачає створення понад 80 нових робочих місць", – говориться у повідомленні.

Загальний обсяг інвестицій становить 649,7 млн грн (14,4 млн євро), зазначено у повідомленні.

При цьому держава надає підтримку на суму 172 млн грн, що включає звільнення від ввізного мита на нове обладнання, від ПДВ на імпорт устаткування та комплектуючих, від податку на прибуток, а також – компенсацію витрат на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Нагадаємо:

