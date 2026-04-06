НКЦПФР додала в перелік сумнівних два інвестпроєкти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві платформи з ознаками фінансових махінацій.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано наступні:

– "Liber Trade";

– "xtp LTD".

За даними комісії, загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об'єктів.

"Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі "Захист прав інвесторів". На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Про типові ознаки небезпеки читайте у нашій інфографіці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

НКЦПФР додала до списку фінансових проєктів з потенційними ризиками ще три –Exo Capitals, iTrade, Stakhova invest.

Згодом до цього переліку додали "Bulenox" та "Taxtrade".