НКЦПФР додала в перелік сумнівних два інвестпроєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві платформи з ознаками фінансових махінацій.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
До переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано наступні:
– "Liber Trade";
– "xtp LTD".
За даними комісії, загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об'єктів.
"Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі "Захист прав інвесторів". На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Про типові ознаки небезпеки читайте у нашій інфографіці", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
НКЦПФР додала до списку фінансових проєктів з потенційними ризиками ще три –Exo Capitals, iTrade, Stakhova invest.
Згодом до цього переліку додали "Bulenox" та "Taxtrade".