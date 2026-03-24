Аномальне відхилення: в Україні у лютому ціни у промисловості підскочили на 22,3%

В Україні у лютому ціни у промисловості підскочили на 22,3%

В Україні в лютому 2026 року зафіксовано різке зростання цін виробників промислової продукції - на 22,3% у місячному вираженні та на 34,5% у річному вимірі до лютого 2025 року.

Про це повідомила Державна служба статистики 24 березня, зазначивши, що це нетипове відхилення і "має ознаки разового".

"Основним фактором став адміністративний перегляд тарифів у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+53,1%), зумовлений рішенням НКРЕКП (постанова від 16.01.2026)", - зазначено в повідомленні.

"З огляду на регуляторний характер цього чинника поточний ціновий сплеск не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції та не є підставою для надмірно песимістичних оцінок щодо подальшої динаміки", - додали в Держстаті.

Востаннє такі стрибки фіксували 1995 року.

Згідно з попередньою оцінкою за 2025 рік, реальний ВВП України зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.