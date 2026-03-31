В Україні стартує прийом заявок на держпідтримку індустріальних парків

У межах політики "Зроблено в Україні" розпочинається прийом заявок на державне стимулювання індустріальних парків у 2026 році.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

"Держава на умовах співфінансування підтримує створення промислової інфраструктури, приєднання до електромереж і відновлення пошкоджених об'єктів. Бізнес може запускати нові виробництва, створювати робочі місця і виробляти продукцію з вищою доданою вартістю", – зазначила вона.

За її словами, станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувалось 37 заводів.

З початку дії програми державне стимулювання вже отримали 22 індустріальні парки, у межах яких реалізуються 56 проєктів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Свириденко зазначила, що державна підтримка надається на умовах співфінансування 50/50 (80/20 для прифронтових і деокупованих територій).

Також заявник бере зобов'язання впродовж 3-х років ввести в експлуатацію не менше 5 тис кв. м. промислової нерухомості і залучити не менше 2-х виробничих підприємств. Відтак кожна гривня інвестицій держави дозволяє залучити 5-6 грн приватних інвестицій.

Подати заявку можна до 15 серпня через банки-партнери: АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Укргазбанк" та АТ "Сенс Банк".

Після російських атак держава покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один індустріальний парк.