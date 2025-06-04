Росія намагається "вичавити" українську соняшникову олію на ринках Азії

Позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають, і поки ключовим ринком збуту для неї залишаються країни Євросоюзу.

Про це повідомляє "АПК Інформ".

У вересні – квітні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала лише 3,3 млн т соняшникової олії. Це на чверть менше показника за аналогічний період минулого сезону. Крім того, це мінімальний обсяг для зазначеного періоду з 2016/17 МР.

Серед основних причин зниження обсягів експорту – скорочення переробки соняшнику, говорить аналітик олійного ринку ІА "АПК Інформ" Світлана Киричок. Що у свою чергу пояснюють зниженням врожаю в Україні торік до мінімального показника з 2016 року.

У агентстві також звертають увагу на слабкий продаж сировини аграріями та негативної маржі переробки.

За словами Киричок, Україна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

Зокрема, у напрямку Індії поточного сезону (вересень – березень) спостерігається збільшення відвантажень української олії практично втричі. Проте першість на цьому ринку належить російській олії (трохи більше 50% від соняшникової олії, що імпортується Індією).

На китайському ринку частка імпорту української соняшникової олії за вересень – березень впала до 15% (28% за цей же період у сезоні 2023/24), тоді як російська зайняла приблизно 61% (62%).

До того ж цього сезону до 19% у загальній структурі імпорту соняшникової олії Китаєм припало на казахстанську олію (9%)

"Основним ринком збуту для української олії залишається ринок Євросоюзу, де вона практично не має жодної конкуренції. У цьому напрямі за 8 місяців поточного сезону було відвантажено трохи більше половини від загального експорту", – зазначає Киричок.

За її словами, частка України у загальній структурі імпорту цього продукту Євросоюзом поточного сезону становить майже 95%, хоча відвантаження у цьому напрямі знизилися на 35%.

Нагадаємо:

Раніше вже повідомлялося, що у лютому експорт олії зменшився на 14% у порівнянні з січнем, склавши 325 тис тонн, що стало найменшим показником для лютого за останні десять років.

Станом на 1 березня 2025 року експорт соняшникової олії з України склав 2,4 млн тонн. Це на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року і є найнижчим показником для цього часу з 2016/17 маркетингового року, повідомляла Електронна зернова біржа.

Раніше повідомлялося, що за найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.

"На нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологи, потім затяжні дощі затримали посівну кампанію в окремих регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зменшення врожаю", – пояснив міністр аграрної політики України Віталій Коваль.

За прогнозом міністра, Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 20-22 мільйони тонн пшениці, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн інших зернових, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Раніше повідомлялося, що у квітні Україна експортувала 4,1 млн тонн агропродукції, що на 23,4% менше аналогічного показника попереднього місяця. Український клуб аграрного бізнесу пояснив, що така динаміка скорочення експорту є типовою для цього сезону. Переважна кількість вирощеної продукції вже експортована.