Один з найбільших виробників хрону та гірчиці в Україні відкрив цех сидру за держгрант

Вінницька харчосмакова фабрика відкрила новий цех із виробництва сидру, отримавши 8 млн грн державного гранту.

Про це повідомив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

За його словами, на ці кошти закупили великі металеві ємності та пастеризатори, вироблені теж на Вінниччині - на Калинівському машзаводі.

"Такий мультиплікаційний ефект від державної підтримки завжди дає переробна промисловість. Саме тому вона зараз у фокусі урядової підтримки", – зазначив Кисилевський.

Активні інвестиції фабрики стали можливими завдяки розвитку основного напряму – виробництва хрону та гірчиці. Підприємство випускає близько 18 млн банок продукції на рік.

Наразі фабрика забезпечує роботою понад 145 працівників та експортує продукцію до 11 країн. Приблизно кожна п'ята банка гірчиці та хрону йде на експорт.

