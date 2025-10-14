Переробка рідкісноземельних металів: Австралія хоче стати альтернативою Китаю

Торговельна суперечка між Сполученими Штатами та Китаєм відкриває нові можливості з переробки рідкісноземельних металів для Австралії. Але попри наявні ресурси, вона не контролює ринок.

Про це йдеться у публікації видання The Conversation.

"США намагаються перекрити доступ Китаю до напівпровідників та інструментів для виробництва мікросхем, обмежуючи експорт. Китай розширює свій вплив на виробничі лінії будь-яких іноземних заводів", – пише The Conversation.

Китай набагато більш самодостатній у виробництві мікросхем, ніж десять років тому, говориться у публікації Він виробляє більше програмного забезпечення, чіпи для автомобілів, гаджетів тощо.

Побудова ж вільного від Китаю ланцюга поставок триватиме роками, говориться у публікації.

"Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе готується до зустрічі з Трампом 20 жовтня у Вашингтоні, і багато хто стверджує, що конфлікт навколо рідкоземельних металів може стати дипломатичним відкриттям", – пише видання.

Міністр торгівлі Дон Фаррелл каже, що Австралія є надійним постачальником, який може "надати альтернативи решті світу". Посол Австралії в США Кевін Радд висловив таку ж думку.

"Логіка здається переконливою: використати австралійські мінеральні багатства для стратегічної вигоди з найближчим партнером у сфері безпеки. Але цей наратив є спрощеним", – зазначає The Conversation.

"Австралія має ресурси, але не контролює ринок. Вона входить до п'ятірки найбільших виробників 14 мінералів, в тому числі літію, кобальту і рідкоземельних елементів, але не домінує в жодному з них. Сила Австралії – у видобутку, а не в переробці", – пояснює видання.

"Австралія відправляє більшість своїх корисних копалин до Китаю на переробку, яка перетворює руду на високочисті метали та хімікати. Побудова альтернативних, вільних від Китаю ланцюгів поставок для зменшення залежності США від Китаю роз'єднала б Австралію з її основним споживачем сировини", – пише The Conversation.

Видання зазначає, що справжнім рушієм є попит з боку екологічно чистої енергетики і передових технологій, включаючи електромобілі, акумулятори і сонячну енергію. І Китай контролює ці ринки, створюючи замкнену систему, яка бере австралійську сировину і експортує готову продукцію.

"Відтворення цієї інтегрованої системи за п'ять-десять років, після того, як Пекін витратив на її створення десятиліття, є видаванням бажаного за дійсне", – запевняє The Conversation.

Раніше Китай оголосив про широкі експортні обмеження на рідкісноземельні елементи і пов'язані технології, посилюючи свій вплив на критично важливі мінерали напередодні очікуваної цього місяця зустрічі президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.

Експорт Китаю до Сполучених Штатів у вересні впав на 27% порівняно з попереднім роком, незважаючи на те, що зростання світового експорту досягло шестимісячного максимуму.

Також повідомлялося, що останні санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару по китайському нафтопереробному гіганту Sinopec: вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п’ятої частини свого імпорту сирої нафти.

Між тим компанії ЄС готуються до нових зупинок виробництва та збитків, оскільки Пекін продовжує жорстко контролювати експорт рідкоземельних елементів, попри липневу домовленість про прискорення постачань до Євросоюзу.

Індія працює над тим, щоб отримати зразки рідкоземельних металів із М'янми за допомогою впливового повстанського угруповання. Крок пов'язаний із пошуком альтернативних поставок стратегічних ресурсів, які перебувають під суворим обмеженням із Китаю.

Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкісноземельних елементів у Західній Анатолії після того, як подібні переговори з Китаєм і Росією пригальмували через розбіжності щодо передачі технологій і прав на переробку.