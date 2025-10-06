Туреччина вирішила розробляти рідкісноземельні метали зі США, а не з РФ та Китаєм

Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкісноземельних елементів у Західній Анатолії після того, як подібні переговори з Китаєм і Росією пригальмували через розбіжності щодо передачі технологій і прав на переробку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Анкара та Вашингтон вивчають можливе партнерство для освоєння великого родовища рідкісноземельних копалин, нещодавно відкритого в Бейлікові біля Ескішехіру в центральній Анатолії. До відкриття входять церій, празеодим і неодим; якість сировини на цьому етапі не визначена.

Якщо сторони домовляться спільно переробляти сировину з Бейлікови, це може перекреслити попередню угоду з Китаєм. Останні розмови з Росією також результатів не дали, зазначили джерела агентства.

Туреччина та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння щодо цього ж проєкту в жовтні 2024 року, але переговори загальмували після того, як Пекін наполіг на транспортуванні й переробці матеріалів у Китаї та відмовився передавати технології, кажуть співрозмовники.

Анкара планує збудувати збагачувальний комплекс у Бейлікові, де руда містить понад 1% оксидів рідкісноземельних елементів за масою — цього, за попередніми тестами, достатньо для комерційної доцільності видобутку. Країна також веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо можливої співпраці, включно з техніко-економічними обґрунтуваннями, потрібними для просування проєкту.

Переговори Анкари із західними партнерами відбуваються на тлі посилення зусиль США та ЄС зі скорочення домінування Китаю у виробництві й переробці рідкісноземельних елементів — групи з 17 металів, критично важливих для оборони, високотехнологічної медицини та повсякденної електроніки на кшталт iPhone.

Нагадаємо:

Індія працює над тим, щоб отримати зразки рідкісноземельних металів із М’янми за допомогою впливового повстанського угруповання. Крок пов'язаний із пошуком альтернативних поставок стратегічних ресурсів, які перебувають під суворим обмеженням з Китаю.