Китай поставив експорт рідкісноземельних металів під масштабний контроль

Китай оголосив про широкі експортні обмеження на рідкісноземельні елементи і пов'язані технології, посилюючи свій вплив на критично важливі мінерали напередодні очікуваної цього місяця зустрічі президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За новими правилами іноземним компаніям знадобиться дозвіл Пекіна на експорт магнітів, що містять навіть слідові кількості рідкісноземельних елементів китайського походження або вироблені з використанням китайських методів видобутку, переробки або виготовлення магнітів.

Правила посилюють здатність Пекіна контролювати глобальний ланцюг постачання рідкоземельних мінералів. Рідкоземельні мінерали та магніти є критично важливими для смартфонів, електромобілів і винищувачів.

Уперше Пекін запровадив обмеження експорту рідкоземельних мінералів у квітні - у відповідь на мита адміністрації Трампа. Крок підштовхнув Вашингтон до переговорів, адже дефіцит китайських рідкісноземельних мінералів почав сповільнювати й навіть зупиняти виробництво в автоланцюгах США.

Відтоді нестача мінералів у США неодноразово фігурувала в торгових раундах між країнами. Останні заходи Китаю збігаються з підготовкою Сі до зустрічі з Трампом у Сеулі (Південна Корея) цього місяця.

"Час ухвалення цієї політики - стратегічний", - сказала Грейсалін Баскаран, експертка з критичних мінералів із Центру стратегічних і міжнародних досліджень. "Китай щойно виставив нові фішки для торгу".

За даними Financial Times, Китай контролює близько 70% видобутку рідкісних земель, 90% їхнього розділення та переробки і 93% виробництва магнітів.

Міністерство комерції КНР заявило, що нові заходи покликані "захищати національну безпеку та інтереси" і запобігати "нецільовому використанню рідкоземель у військовій та інших чутливих сферах".

Нагадаємо:

Індія працює над тим, щоб отримати зразки рідкоземельних металів із М'янми за допомогою впливового повстанського угруповання. Крок пов'язаний із пошуком альтернативних поставок стратегічних ресурсів, які перебувають під суворим обмеженням із Китаю.