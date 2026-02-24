Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Цьогоріч ворог спрямував на енергосистему України близько 300 ракет і 7000 дронів

Альона Кириченко — 24 лютого, 20:45
Цьогоріч ворог спрямував на енергосистему України близько 300 ракет і 7000 дронів
Getty Images

Від початку цього року агресор застосував для ударів по об'єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів.

Про це повідомляє "Укренерго".

При цьому, підстанції "Укренерго", починаючи з 2022 року, були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак.

За словами президента Володимира Зеленського, під час масованої ракетно-дронової атаки 22 лютого ворог вперше цілеспрямовано атакував не лише енергетичну інфраструктуру, а й об'єкти водопостачання.

При цьому, з другої половини 2025 року росія вже перейшла до тактики "випаленої землі" – знищуючи в окремих регіонах всі об'єкти генерації електроенергії і тепла та мережі передачі й розподілу, зазначили в компанії.

Проте українські енергетики невтомно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів і мереж. Зокрема, і з допомогою міжнародних партнерів. На сьогодні – загальний пакет допомоги для НЕК "Укренерго", спрямований на відновлення, склав майже 623 млн євро.

"За ці кошти було придбано: 1270 одиниць трансформаторного та іншого високовольтного обладнання, 310 одиниць спецтехніки і транспортних засобів, будівельні та інші матеріали для здійснення ремонту ліній і підстанцій", поінформували в компанії.

Крім того, сумарна потужність встановлених та підключених установок зберігання енергії (УЗЕ) в ОЕС України зросла із 2 МВт на початку 2022 року до понад 503 МВт сьогодні.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши близько 12,7 тисяч ударних БПЛА та 2,9 тисячі ракет різних типів.

енергетика Укренерго війна

війна

Цьогоріч ворог спрямував на енергосистему України близько 300 ракет і 7000 дронів
Внаслідок ворожої атаки зупинив роботу об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині
За пів року ворог 9 разів атакував Дарницьку ТЕЦ в Києві – Шмигаль

Останні новини