Цьогоріч ворог спрямував на енергосистему України близько 300 ракет і 7000 дронів

Від початку цього року агресор застосував для ударів по об'єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів.

Про це повідомляє "Укренерго".

При цьому, підстанції "Укренерго", починаючи з 2022 року, були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак.

За словами президента Володимира Зеленського, під час масованої ракетно-дронової атаки 22 лютого ворог вперше цілеспрямовано атакував не лише енергетичну інфраструктуру, а й об'єкти водопостачання.

При цьому, з другої половини 2025 року росія вже перейшла до тактики "випаленої землі" – знищуючи в окремих регіонах всі об'єкти генерації електроенергії і тепла та мережі передачі й розподілу, зазначили в компанії.

Проте українські енергетики невтомно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів і мереж. Зокрема, і з допомогою міжнародних партнерів. На сьогодні – загальний пакет допомоги для НЕК "Укренерго", спрямований на відновлення, склав майже 623 млн євро.

"За ці кошти було придбано: 1270 одиниць трансформаторного та іншого високовольтного обладнання, 310 одиниць спецтехніки і транспортних засобів, будівельні та інші матеріали для здійснення ремонту ліній і підстанцій", поінформували в компанії.

Крім того, сумарна потужність встановлених та підключених установок зберігання енергії (УЗЕ) в ОЕС України зросла із 2 МВт на початку 2022 року до понад 503 МВт сьогодні.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши близько 12,7 тисяч ударних БПЛА та 2,9 тисячі ракет різних типів.