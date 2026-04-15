Війна з Іраном загрожує основам європейського виробництва – Bloomberg

Постачання основних хімічних речовин для європейських виробників перебуває під загрозою через економічні аспекти їхнього виробництва.

Про це пише Bloomberg.

"Європа стикається зі стратегічними ризиками, пов'язаними з її промисловими ресурсами. Постачання основних хімічних речовин перебуває під загрозою через економічні аспекти їхнього виробництва. І ці проблеми значною мірою є наслідком власних дій", – говориться у публікації.

Протягом десятиліть Європейський Союз проводив політику, яка спиралася на легкий доступ до світових ресурсів, говориться у публікації.

На тлі розпаду світового порядку ці вбудовані залежності загрожують поширитися на ланцюжок створення вартості та вплинути на все: від продуктів харчування та знеболюючих препаратів до автомобілів та будівельних матеріалів, пише видання.

Через порушення роботи ринків нафти та природного газу внаслідок припинення судноплавства в Ормузькій протоці виробництво основних хімічних речовин — таких як етилен і пропілен, що використовуються у виробництві пластмас — в Європі стає дедалі менш конкурентоспроможним.

Вже протягом десятиліть ЄС імпортує більшу частину енергоносіїв. Ця залежність стала очевидною після вторгнення Росії в Україну та посилилася внаслідок конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.

Зі зростанням цін на нафту та газ це ставить під загрозу місцеве виробництво сировини, необхідної для виготовлення більш складних хімічних речовин. Хоча імпорт є одним із варіантів, це ще більше піддасть регіон ризикам глобальної нестабільності.

У умовах вільної світової торгівлі багато хімічних продуктів можна легко імпортувати. Але в кризові часи або коли утворюються геополітичні блоки, що перешкоджають вільній торгівлі, це стає проблемою, оскільки цілі виробничі лінії можуть раптово зупинитися.

Було чимало попереджень про те, що залежність Європи від глобалізованих ланцюгів постачання стала проблемою. Зокрема, після пандемії Covid виробництво автомобілів на континенті зупинилося через дефіцит мікросхем з Азії.

Найбільший виробник аміаку в Німеччині був змушений тимчасово зупинити виробництво у 2022 році після того, як стрімке зростання цін на газ зробило виробництво цього ключового компонента для добрив, паливних добавок та вибухових речовин збитковим.

Хоча компанія SKW все ще може перекласти на споживачів витрати, що різко зросли через війну в Ірані, поточна ситуація демонструє, наскільки нестабільним став цей сектор.

Через стрибки витрат та труднощі з постачанням сировини внаслідок війни в Ірані німецький хімічний гігант BASF SE вирішив підвищити ціни на миючі засоби приблизно на 30%, а його конкурент Evonik Industries AG також оголосив про підвищення цін на сполуки, що використовуються у кормах для великої рогатої худоби та курей. Зрештою ці підвищення позначаються на вартості життя.

Коли ціни на газ стрімко зростають, компанії мають мало простору для маневру. Вони перекладають вищі витрати на споживачів, якщо можуть, або припиняють роботу — як це зробила компанія SKW у 2022 році, говориться у публікації.

"Ризик для Європи полягає в тому, що якщо виробництво базових хімікатів зникне з континенту, це посилить вразливість і створить ефект доміно, який спричинить занепад у всій економіці", – зазначає видання.

Ціни на нафту в середу відіграли попереднє падіння і перейшли до зростання після того, як набула чинності блокада Ормузької протоки, запроваджена США.

Раніше повідомлялося, що блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість: морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.

Ірану доведеться почати суттєво скорочувати видобуток нафти приблизно за два тижні, якщо американська морська блокада успішно перекриє його експорт.