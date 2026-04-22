Боротьба з енергокризою: вітроенергетики знайшли "ложку дьогтю" у рекомендаціях Єврокомісії

Для боротьби з енергетичною кризою Єврокомісія рекомендує стягувати додаткові податки з виробників енергії, забувши, що раніше такі заходи вже мали негативний ефект для галузі.

Про це заявила організація "WindEurope", яка сприяє розвитку вітроенергетики в Європі.

Представлена Європейською комісією ініціатива "AccelerateEU" передбачає, що будь-які заходи щодо зниження цін на енергоносії мають ґрунтуватися на прискоренні переходу до вітчизняних відновлюваних джерел енергії та більшій електрифікації економіки.

"Разом із корисними пропозиціями, AccelerateEU дозволяє державам-членам стягувати надзвичайний податок з виробників енергії", – говориться у повідомленні.

Організація нагадує, що реакція на енергетичну кризу 2022 року передбачала широкомасштабні втручання, надзвичайні податки та обмеження доходів.

"Зрештою, Європейська комісія дійшла висновку, що негативний вплив на функціонування ринку та енергетичний перехід переважає переваги продовження таких заходів", – зазначає "WindEurope".

Організація зауважує, що користь для споживачів була обмеженою. Натомість вплив на вітроенергетичний сектор був значним. Ці заходи призвели до додаткової бюрократії, створили значну ринкову невизначеність та підірвали інвестиційні сигнали.

"Ми вже бачили це раніше: у 2022 році ринкові втручання зупинили інвестиції у вітроенергетику. Не повторюймо помилок минулого", – каже генеральний директор WindEurope Тінне ван дер Стратен.

За його словами, тоді інвестиції у вітроенергетику впали до найнижчого рівня з 2009 року. Замовлення на турбіни різко впали на 47% у порівнянні з попереднім роком. А в деяких випадках споживання газу навіть зросло.

Щоб захистити споживачів від цінових стрибків, пов'язаних із використанням викопного палива, "AccelerateEU" дозволяє державам-членам запроваджувати програми підтримки, енергетичні ваучери та програми соціального лізингу, а також знижувати акцизні збори на електроенергію для соціально незахищених домогосподарств.

Для промислових споживачів Комісія окремо ухвалить оновлені правила державної допомоги, що дозволить державам-членам підтримувати найбільш вразливі сектори економіки.

У травні Комісія представить законодавчі пропозиції щодо мережевих зборів та оподаткування, а до літа Комісія представить План дій з електрифікації, який включатиме цільовий показник електрифікації.

Європа має проблему енергетичної залежності: 64 % усієї енергії, яку вона споживає, імпортується. Минулого року ЄС витратив 337 млрд євро на імпортні енергоносії, зазначають у організації.

З моменту ескалації конфлікту на Близькому Сході ЄС вже витратив додаткові 24 млрд євро на імпорт енергоносіїв через підвищення цін. Залежність Європи від імпорту викопного палива є структурною слабкістю.

При цьому Єврокомісія наголошує на необхідності замінити імпорт палива на відновлювані джерела енергії власного виробництва. Це заклик до держав-членів нарешті впровадити правила ЄС щодо видачі дозволів.

Особливо підкреслюється роль, яку може відіграти модернізація старих вітрових електростанцій у збільшенні обсягів постачання енергії з відновлюваних джерел.

Єврокомісія також закликає держави-члени ЄС впровадити Європейський пакет мереж, зокрема вирішити проблему черг на підключення до мережі – наразі на підключення до мережі чекає 400 ГВт потужностей вітрової енергетики.

Вирішити цю проблему можливо: Велика Британія скоротила свої черги вдвічі – з 144,5 ГВт у 2024 році до 73,6 ГВт зараз, говориться у повідомленні.

Раніше організація WindEurope закликала лідерів ЄС надати пріоритет переходу на власну чисту енергію. У 2025 році сектор інвестував 45 млрд євро у нові потужності і зараз забезпечує 20% електроенергії Європи.

