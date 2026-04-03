Енергетична криза: єврокомісар озвучив "найгірший сценарій"

Європейський союз оцінює всі можливості у разі тривалої енергетичної кризи – включно з відбором більших обсягів нафти з надзвичайних резервів та нормуванням пального (ліміти на закупку).

Про це у інтерв'ю Financial Times сказав комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен.

"Це буде тривала криза ... ціни на енергію залишатимуться високими протягом дуже тривалого часу," – сказав він.

Єврокомісар очікує, що для деяких "більш критичних" продуктів "ситуація буде ще гіршою в найближчі тижні".

Майже закрита Ормузька протока та удари по інфраструктурі в Перській затоці спричинили хаос на енергетичних ринках, підвищивши ціни та викликавши побоювання щодо довгострокових постачань.

За його словами, країни повинні бути впевнені, що вони "мають усе необхідне". І хоча в ЄС "поки що немає кризи постачання", Брюссель готується до "структурних, тривалих наслідків" конфлікту.

Йоргенсен сказав, що ЄС "готувався до найгірших сценаріїв", навіть якщо "ще не дійшов до того, щоб почати розподіл критичних продуктів", таких як авіаційне паливо або дизель.

"Я маю на увазі, краще бути готовим, ніж шкодувати", — пояснив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що країни ЄС запроваджують знижки, податкові пільги та ліміти на пальне для стримування інфляції на тлі зростання світових цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вивчає енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець щоб пом'якшити тиск на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.

У Німеччині ухвалили зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни лише один раз на добу.

Французький уряд виділяє 70 мільйонів євро на субсидування цін на пальне для фермерів, логістичних компаній та рибалок з 1 квітня до кінця місяця.

Раніше повідомлялося, що Італія, Словаччина та інші країни ЄС запроваджують знижки, податкові пільги та ліміти на пальне для стримування інфляції на тлі зростання світових цін на нафту.