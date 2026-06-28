Керівник порту Більбао закликає відкласти заборону на газ з РФ, щоб не залежати від США

Керівник одного з портів ЄС закликав не відмовлятись від російського газу

Керівник одного з головних європейських імпортних хабів газу, порту Більбао (Іспанія), Іван Хіменес, заявив, що ЄС повинен відкласти заплановану на 2027 рік заборону на російський скраплений природний газ (СПГ), інакше він ризикує стати надмірно залежним від США.

Про це повідомляє Financial Times.

Хіменес керує іспанським портом Більбао, заявив виданню FT, що імпорт російського газу слід скоротити, але попередив, що "це неможливо зробити з одного дня на інший". Його застереження пролунало на тлі зростання імпорту російського СПГ до ЄС у зв'язку з кризою на Близькому Сході.

Хоча основним джерелом газу для Іспанії є трубопроводи з Алжиру, за даними Enagás, оператора іспанської газової мережі, у травні 27,8 % поставок газу до Іспанії надійшло з Росії, що на 58,5 % більше, ніж у травні 2025 року.

За даними порту Більбао, у 2024 році на російські поставки припадало понад три чверті імпорту газу в Більбао, а у 2025 році їхня частка знизилася до 48 відсотків.

Це зниження відбулося після оголошення заборони та кроків щодо диверсифікації джерел енергоносіїв, відходячи від російських поставок, зокрема на користь поставок із США. У 2025 році імпорт із США становив 49 відсотків поставок газу в Більбао.

Однак у період з січня по травень цього року імпорт російського газу знову зріс, склавши 59 % від загального обсягу, тоді як частка США знизилася до 40 %.

Митні процедури Іспанії роблять імпорт російських вантажів відносно простішим, ніж в інших країнах. Коли митні органи країни видають листи, що підтверджують відповідність вантажів СПГ вимогам, вони додають QR-код, який дозволяє зацікавленим сторонам перевірити інформацію в базі даних.

Хіменес, один із небагатьох представників галузі, який публічно критикував заборону ЄС з моменту її ухвалення в грудні, зазначив, що існує невизначеність щодо того, чи буде цей захід повністю реалізований.

Відповідаючи на запитання FT щодо значного імпорту російського газу та майбутньої заборони, міністр енергетики Іспанії Сара Аагесен Муньос заявила, що заборону слід запровадити, як і планувалося.

Переговори щодо заборони на імпорт газу були напруженими через залежність Угорщини та Словаччини від російських поставок.

В якості поступки Європейська комісія заявила, що припинення імпорту може бути відкладено до листопада 2027 року, якщо країни-члени матимуть труднощі з наповненням газосховищ.

Нагадаємо:

Згідно з листом, з яким ознайомилося агентство Reuters, компаніям, що базуються в ЄС, з наступного року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.