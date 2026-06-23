Окупаційна влада Криму зізналася, що не знає, коли паливо буде у продажу

Влада у тимчасово окупованому Криму заявила, що не має термінів відновлення вільного продажу бензину та дизеля на півострові: постачання пального "регулюють" Збройні Сили України.

Про це пише "Кримський вітер".

Термінів відновлення вільного продажу бензину та дизеля в Криму поки немає, ситуація з паливом на півострові залишається складною, заявив радник глави Республіки Крим Олег Крюков.

"Поки немає якогось радикального просвітлення, щоб ми могли сказати, що на наступному тижні на заправках з'явиться бензин. Ситуація досить важка. Зараз ухвалено рішення заправляти тільки екстрені служби та служби, які працюють на життєзабезпечення, в тому числі продовольчі групи", – заявив він в ефірі "Крим 24".

В пріоритеті — забезпечення паливом служб екстреної допомоги, включаючи швидку допомогу, транспорт Міністерства надзвичайних ситуацій тощо.

За його словами, в умовах дефіциту пального в розпорядженні кожного міністерства залишається лише один службовий автомобіль "для оперативного вирішення невідкладних завдань", інші автомобілі не використовуються.

"Зараз ЗСУ регулюють постачання пального в Крим", – цитує Крючкова "Кримський вітер".

Нагадаємо:

В окупованому Криму через технологічні порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах і районах півострова.

Окупаційна влада Криму оголосила, що на півострові вводиться нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна буде купувати нікому, окрім представників окупаційної влади.

У Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.