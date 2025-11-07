Ощадбанк хоче покарати винних, які паралізували роботу київського ТРЦ "Гулівер"

Обстеження систем життєзабезпечення одного з найбільших столичних торговельно-офісних комплексів Gulliver виявило умисне вилучення, псування й незаконне вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Консорціум державних банків ініціюватиме притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

Зазначається, що згідно з протоколом, складеним представниками правоохоронних органів за присутності понятих під час обстеження інженерних систем ТОК Gulliver 31 жовтня 2025 року, а також актом інвентаризації, який готує консорціум державних банків за результатами подальшого обстеження об'єкта 31 жовтня – 3 листопада, виявлені:

штучне блокування систем електроживлення комплексу,

пошкодження резервного енергетичного обладнання,

відсутність важливих вузлів та агрегатів, які є частиною інженерної та IT-інфраструктури комплексу,

пошкодження кабельних систем, систем оповіщення;

відсутність технічної документації, що регламентує роботу систем життєзабезпечення комплексу тощо.

Як наслідок зафіксована аварійна зупинка критичних систем безпеки через неможливість забезпечення резервного живлення та зупинка роботи систем водопостачання й каналізації.

"Всі ці факти свідчать про саботаж, умисне вилучення, псування й незаконне вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання", - підкреслюють в Ощадбанку.

Наразі для забезпечення функціонування комплексу закуповується та встановлюється необхідне обладнання.

За даними підрядних організацій, протягом наступного тижня консорціум банків отримає проміжні результати тестування систем життєзабезпечення. Після цього можна буде визначити подальші терміни реалізації плану відновлення роботи ТОК Gulliver.

"Нагадуємо, що орендарі будуть звільнені від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення роботи комплексу", - підкреслили у пресслужбі.

Натомість у ТОВ "Три О", яке пов'язане з попереднім власником Віктором Поліщуком, заявили про неправдивість та неправомірність заяв консорціуму щодо завдання шкоди об'єкта його колишніми власниками, передає "Інтерфакс-Україна"

У компанії підкреслили, що протягом дня 31 жовтня орендарям, представникам "Три О" та його підрядникам був обмежений доступ до комплексу і вони перебували за його межами, а отже будь-які маніпуляції з обладнанням, механізмами та устаткуванням з боку компанії були неможливими.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва у 2024 році передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв'язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер". У ньому узяли участь три учасники. Найбільш вигідною економічною пропозицією була пропозиція від "БК Міленіум".

Надалі АРМА припинило конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ "Гулівер" у системі Prozorro.

У кінці жовтня 2025 року торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.