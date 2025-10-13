АРМА вже не шукає управителя одного з найбільших ТРЦ Києва: не втручається у спори власності

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ "Гулівер" у системі Prozorro.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

В АРМА нагадали, що "Гулівер" було передано в управління агентству у 2017 році як пов’язаний із колишнім президентом активом Віктором Януковичем та його отороченням, у межах кримінального провадження про незаконне володіння коштами державних банків.

Завданням АРМА було забезпечення та збереження належного управління цим активом до остаточного визначення його правового статусу.

Наразі суди ухвалили рішення, яким встановлено: частка у власності ТРЦ "Гулівер" належить державному банку-кредитору, а не особам, пов’язаним із Януковичем.

"АРМА працює в межах закону та судових рішень. Агентство не втручається у спори власності, а забезпечує прозорість і правомірність процедури управління арештованими активами", - йдеться в повідомленні.

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв’язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер". У ньому узяли участь три учасники. Найбільш вигідною економічною пропозицією була пропозиція від "БК Міленіум".

Один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.

У серпні Ощадбанк заявляв, що інформація про передачу торговельно-офісного комплексу Gulliver в управління державних банків не відповідає дійсності.