Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін: причини

Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невідомий термін

Торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

Про це йдеться у пресрелізі "Ощадбанку".

У повідомленні йдеться, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) ухвали рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року.

"З моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ "ТРИ О") всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом.

Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень", – йдеться у повідомленні.

В "Ощадбанку" також додали, що ТОВ "ТРИ О" в період відключень електроенергії максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу.

"Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам", – додали в "Ощадбанку".

Ці дії стали причиною призупинення роботи торгового центру.

26 липня цього року прийнято рішення про державну реєстрацію за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%) права власності на торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver

17 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ "ТриО" за ухилення від сплати податків. Також АРМА скасувало конкурс на управління будівлею, у звʼязку з тим, що держбанки набули на неї право власності.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше Forbes писав, що з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Повідомлялось, що огашення мало відбутися у 2025-му, але після кризи 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023 року повідомлялось, що директорці столичного ТРЦ "Гулівер" Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів. Повідомлялось, що йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на "Гулівер".