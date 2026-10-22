Операція "Карфаген": ВАКС обрав запобіжний захід для нового підозрюваного

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.

Про це стало відомо з повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з департаментів Офісу генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації в ОГП", – говориться у повідомленні.

Запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо:

НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, викритої у межах масштабної спецоперації "Карфаген" – колишньому очільнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора.

НАБУ і САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" ввечері 4 вересня. Тоді ж у справі про шахрайські кол-центри затримали заступника начальника департаменту ОГП, а детективи проводили обшуки в Офісі генпрокурора.

Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива створив злочинну організацію ще в середині 2025 року і залучив до неї чинних працівників прокуратури, які за хабарі не заважали роботі шахрайських кол-центрів.

За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.