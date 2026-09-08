Представники ОГП могли отримувати щомісяця з кожного шахрайського кол-центру $7 тисяч – УП

Українська правда

За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.

Джерело: стаття "Української правди" "$7000 доларів з кол-центру щомісяця – прокурорам. Перший залп НАБУ і САП по шахрайському "Карфагену"

Дослівно: "За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, з кожного кол-центру щомісяця могли передавати представникам ОГП приблизно 7 тисяч доларів. Якщо під таким "дахом" працювали бодай 100 кол-центрів, це вже 700 тисяч доларів "фінансового результату" щомісяця".

Деталі: Джерела УП зазначають, що, таким чином, на піку активності в 2026 році представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до $3,5 млн на місяць.

Що було раніше:

За даними джерел УП, президент Володимир Зеленський 7 вересня зустрівся із Кравченком та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

За результатами цієї зустрічі мало бути ухвалене рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.

Раніше Кравченко заявив під час спілкування з журналістами, що не планує писати заяву про відставку за власним бажанням на тлі скандалу, що виник після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген".

Увечері 7 твересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Передісторія: