Представники ОГП могли отримувати щомісяця з кожного шахрайського кол-центру $7 тисяч – УП
За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.
Джерело: стаття "Української правди" "$7000 доларів з кол-центру щомісяця – прокурорам. Перший залп НАБУ і САП по шахрайському "Карфагену"
Дослівно: "За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, з кожного кол-центру щомісяця могли передавати представникам ОГП приблизно 7 тисяч доларів. Якщо під таким "дахом" працювали бодай 100 кол-центрів, це вже 700 тисяч доларів "фінансового результату" щомісяця".
Деталі: Джерела УП зазначають, що, таким чином, на піку активності в 2026 році представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до $3,5 млн на місяць.
Що було раніше:
- За даними джерел УП, президент Володимир Зеленський 7 вересня зустрівся із Кравченком та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.
- За результатами цієї зустрічі мало бути ухвалене рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.
- Раніше під час спілкування з журналістами Кравченко заявив, що не планує писати заяву про відставку за власним бажанням на тлі скандалу, що виник після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген".
- Увечері 7 твересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.
Передісторія:
- 4 вересня "Українська правда" повідомила, що НАБУ та САП проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 5 вересня Офіс генерального прокурора підтвердив, що детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях, "якими користується Кравченко".
- За даними джерел УП у бізнесових колах, НАБУ і САП затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- 5 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними УП, йдеться про Сергія Кропиву.
- 6 вересня заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Кропиві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.
- 7 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка є підозрюваною у справі НАБУ "Карфаген" про кришування шахрайських кол-центрів, у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.
- Також суд узяв під варту із правом на заставу в 3 млн грн водія співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви Сергія Куцого.