НАБУ розкрило деталі справи ОГП: до "кришування" кол-центрів залучили чинних прокурорів

Керівник одного зі структурних підрозділів Офісу генерального прокурора створив злочинну організацію ще в середині 2025 року і залучив до неї чинних працівників прокуратури, які за хабарі не заважали роботі шахрайських кол-центрів.

Про це повідомило НАБУ, оприлюднивши 5 вересня деталі спецоперації "Карфаген".

За даними слідства, окрім прокурорів організатор залучив до схеми неофіційних осіб зі свого оточення. Учасники налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання роботі кол-центрів, від шахрайства яких страждали громадяни України та іноземці.

Фото: НАБУ

Гроші легалізовували кількома способами. Понад 20 млн грн фігуранти витратили на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно. Активи щонайменше на 12 млн грн керівник організації переоформив на третіх осіб, щоб приховати реального власника, — зокрема житло в апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще понад 10 млн грн розмістили на банківських рахунках близьких людей під виглядом доходів від підприємництва.

Поки що викрито п'ятьох учасників. Дії кваліфікували за статтями 255 (створення злочинної організації та участь у ній) і 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу. У бюро кажуть, що встановлюють інших можливих учасників.

Фото: НАБУ

Прізвища організатора НАБУ не називає. За даними джерел "Української правди", ідеться про заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву, якого затримали ввечері 4 вересня.

В Офісі генпрокурора заявили, що надають антикорупційним органам повне сприяння, а працівника, чию причетність перевіряють, відсторонять від службових обов'язків на час досудового розслідування.

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Нагадаємо:

НАБУ і САП оголосили про спецоперацію ввечері 4 вересня, тоді ж у справі про шахрайські кол-центри затримали заступника начальника департаменту ОГП, а працівники бюро заходили до будівлі Офісу генпрокурора через паркан.