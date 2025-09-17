Українська розвідка розповіла про загрози рибній галузі РФ

Рибний промисел Росії зазнає втрат через обмеження строку експлуатації флоту.

Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України.

"Російські рибалки Чорного й Азовського морів мають усі шанси залишитися без роботи, а населення країни, яка скеровує кошти на воєнну машину проти України, – без риби. Причина – зупинення промислу через обмеження строку експлуатації флоту", – говориться у повідомленні.

На сьогодні чисельність російського морського флоту промислових суден становить 820-830 одиниць, і вже 65 % і з них перевищує 30 років, 13 % – 40 років. До 2030 року загальна кількість суден віком понад 40 років становитиме 533 одиниці, тож переважна частина чинного рибальського флоту, навіть за умови капітальної модернізації, не зможе повноцінно працювати.

Формальною причиною зупинення рибного промислу є заборона з 1 січня 2030 року доступу в російські морські порти всіх суден, яким понад 40 років, зазначає СЗРУ.

"Насправді рибодобувні підприємства, що ведуть промисел в Азово-Чорноморському басейні, не підпадають під жодну урядову програму оновлення флоту. Ціни ж на рибопродукцію в регіоні є найнижчими в росії і тому не дають можливості місцевим рибалкам купити нові судна", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Механік Степанов", зовсім нове риболовне судно довжиною 50 метрів, побудоване в 2025 році, почало дрейфувати в бік Данії через проблеми з двигуном. Підозріле російське риболовне судно стало причиною спецоперації НАТО в протоці Ересунн біля берегів Швеції, у якій брала участь берегова охорона Швеції, а також кораблі Данії та Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія зіштовхнулася з браком ключових деталей, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

Також повідомлялося, що "Росморпорт" розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною вартістю 18,5 млрд рублів. Передати замовнику їх планували ще в 2024 році, потім термін перенесли на 2026-й, але будівництво фактично не велося через санкції.