Росія атакувала термінал "Нової пошти" у Слов’янську

У ніч на середу російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" у місті Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомив голова Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це була атака БПЛА. Один із ударів прийшовся на термінал компанії на вулиці Літературній, інший — у районі вулиць Торецько-Набережна. Постраждалих немає.

У компанії повідомили, що приблизно 300 посилок знищено, ще близько 5000 вціліли. На місці працюють поліція та ДСНС, сума збитків уточнюється.

"Нова пошта" зазначила, що тимчасово перебудовує логістику. Можливі затримки у доставці відправлень зі Слов’янська та до нього. Клієнтам, чиї посилки втрачено, обіцяють компенсації.

Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Одне з влучань знищило відділення "Нової пошти".