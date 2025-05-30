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Армія РФ зруйнувала депо і відділення "Нової пошти" на Одещині

Альона Кириченко — 30 травня, 09:15
Армія РФ зруйнувала депо і відділення Нової пошти на Одещині
ТГ Нової пошти

Внаслідок атаки ворожими "шахедами" зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав. Станом на 08:30 пожежа повністю зупинена.

"Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – повідомила "Нова пошта".

Нагадаємо:

На початку травня російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.

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