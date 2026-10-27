"Нова пошта" створила власну ППО та збиває російські "шахеди"

"Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони (ППО) та має на рахунку збиття російських ударних безпілотників.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) в понеділок повідомив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів", – каже Климов.

Він наголосив на важливості подальшого розвитку проєктів приватної ППО та зазначив, що бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною сферою відповідальності держави.

Співзасновник "Нової пошти" також вважає, що бізнес також може мати власні служби для гасіння пожеж на своїх виробництвах.

Він навів власний досвід роботи компанії, де співробітники самостійно гасять значну частину пожеж, що виникають унаслідок атак, не чекаючи прибуття ДСНС.

"Зараз великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини, для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?", – зазначив Климов.

Нагадаємо:

У жовтні Компанія Nova Post відкрила у Кишиневі перший у Молдові простір поштоматів: в одному місці розташовані 624 комірки для отримання посилок.