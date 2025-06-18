Росія атакувала "Нову пошту": у Запоріжжі зруйновано відділення

У ніч на 13 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Одне з влучань знищило відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Унаслідок удару шахедами у Запоріжжі повністю згоріло поштове відділення "Нової пошти". Компанія повідомила, що ніхто з її співробітників не постраждав, а пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

У момент атаки у відділенні перебували клієнтські відправлення. Компанія вже почала звʼязуватися з кожним клієнтом, чиї посилки перебували на локації.

Для забезпечення безперервної роботи сервісу неподалік зруйнованої будівлі "Нова пошта" планує встановити мобільне відділення.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки ворога шахедами зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

30 травня внаслідок атаки ворожими шахедами зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі на Одещині.

На початку травня російський шахед прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.