Армія РФ атакувала термінал "Нової пошти" на Харківщині

Внаслідок атаки ворога шахедами зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

"Нова пошта" зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації.

Нагадаємо:

30 травня внаслідок атаки ворожими шахедами зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі на Одещині.

На початку травня російський шахед прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.