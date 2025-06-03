Армія РФ атакувала термінал "Нової пошти" на Харківщині
Внаслідок атаки ворога шахедами зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано", – йдеться в повідомленні.
"Нова пошта" зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації.
Нагадаємо:
30 травня внаслідок атаки ворожими шахедами зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі на Одещині.
На початку травня російський шахед прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.