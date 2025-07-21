Огірки подорожчали, томати дешевшають – EastFruit

За минулий тиждень в Україні зросла пропозиція моркви та цибулі, у той час, як буряків поменшало, дорожчає огірок і білокачанна капуста.

Про це повідомляють аналітики платформи EastFruit, проаналізувавши тенденції на плодоовочевих і торгових майданчиках EastFruit.

"Ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано. Зростання продажів моркви призвело до зниження цін на неї. Водночас, пропозиція білокачанної капусти продовжує залишатися низькою, дозволяючи продавцям і далі підвищувати ціни. З цієї ж причини зростали ціни на цибулю", – говориться у повідомленні.

Так, зростання продажів моркви призвело до її здешевлення з 16-25 до 13-20 гривень за кілограм. Водночас пропозиція ріпчастої цибулі залишається низькою,тож продавці підвищили ціни з 9-17 до 11-20 грн/кг

Огірок подорожчав, а ціни на томат продовжили знижуватись. Огірок подорожчав з 23-30 до 28-50 грн/кг, а нижня цінова межа на томат знизилася з 30 до 25 грн/кг.

Почали дешевшати баклажан та перець "Білозерка". Ціни на баклажани знизилися з 70-100 до 40-50 грн/кг. Ціна перець "Білозерка" знизилася з 60-70 до 53-60 грн/кг.

Ціни на броколі знизилися (з 30-50 до 30-40 грн/кг), а пекінська капуста продавалася дорожче – ціна піднялася з 12-25 до 23-27 грн/кг. Вдвічі підняли відпускні ціни продавці цвітної капусти. Часнику стає більше, і він дешевшає (60-120 грн/кг замість 70-130 грн/кг).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також раніше повідомлялося, що подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю. Продовжили зменшуватися ціни на томат, почали дешевшати солодкий перець та кабачок, дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі, пекінська та цвітна капуста.

Раніше повідомлялося, що українські виробники відвантажували помідори за 40-55 грн/кг залежно від якості та обсягу партії, що в середньому на 14% менше, ніж тиждень тому. Причиною тенденції до зниження цін стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора із плівкових теплиць у південних областях країни.