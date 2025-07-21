Огурцы подорожали, томаты дешевеют - EastFruit

За прошедшую неделю в Украине выросло предложение моркови и лука, в то время, как свеклы стало меньше, дорожает огурец и белокочанная капуста.

Об этом сообщают аналитики платформы EastFruit, проанализировав тенденции на плодоовощных и торговых площадках EastFruit.

"Цены на овощи в Украине изменились разнонаправленно. Рост продаж моркови привел к снижению цен на нее. В то же время, предложение белокочанной капусты продолжает оставаться низким, позволяя продавцам и дальше повышать цены. По этой же причине росли цены на лук", - говорится в сообщении.

Так, рост продаж моркови привел к ее удешевлению с 16-25 до 13-20 гривен за килограмм. В то же время предложение репчатого лука остается низким, поэтому продавцы повысили цены с 9-17 до 11-20 грн/кг

Огурец подорожал, а цены на томат продолжили снижаться. Огурец подорожал с 23-30 до 28-50 грн/кг, а нижняя ценовая граница на томат снизилась с 30 до 25 грн/кг.

Начали дешеветь баклажан и перец "Белозерка". Цены на баклажаны снизились с 70-100 до 40-50 грн/кг. Цена перец "Белозерка" снизилась с 60-70 до 53-60 грн/кг.

Цены на брокколи снизились (с 30-50 до 30-40 грн/кг), а пекинская капуста продавалась дороже - цена поднялась с 12-25 до 23-27 грн/кг. Вдвое подняли отпускные цены продавцы цветной капусты. Чеснока становится больше, и он дешевеет (60-120 грн/кг вместо 70-130 грн/кг).

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Также ранее сообщалось, что подешевели все без исключения позиции "борщевого набора" нового урожая. Продолжили уменьшаться цены на томат, начали дешеветь сладкий перец и кабачок, дешевле, чем неделей ранее, продавались брокколи, пекинская и цветная капуста.

Ранее сообщалось, что украинские производители отгружали помидоры по 40-55 грн/кг в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 14% меньше, чем неделю назад. Причиной тенденции к снижению цен стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.