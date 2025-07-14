В Україні знизились ціни на помідори: скільки вони коштують

Наприкінці минулого тижня українські виробники відвантажували помідори за 40-55 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Це в середньому на 14% менше, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

На думку аналітиків, причиною зниження цін стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора із плівкових теплиць у південних областях країни. При цьому попит на цю продукцію залишається стабільно високим, але пропозиція томатів зростає дуже швидко, тому ціни продовжують падати.

Проте, за підрахунками експертів, тепличні помідори в Україні все ще реалізуються в середньому на 17% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому ключові гравці ринку не виключають, що тенденція зниження цін на тепличні томати на українському ринку зберігатиметься і надалі, оскільки багато господарств тільки розпочали масове збирання цих овочів.

Нагадаємо:

На початку липня ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися.