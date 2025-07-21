Картопля нового врожаю продовжує дешевшати

В Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року.

Про це повідомляє моніторингова платформа East-Fruit.

Фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше, зазначають аналітики.

"Основною причиною зниження цін на неї є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", – говориться у повідомленні.

Фермери також говорять про покращення погодних умов та активізацію збиральних робіт у більшості регіонів країни. Ці фактори призвели до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку України. Як зазначає East-Fruit, ця тенденція може зберегтися, і з подальшим збільшенням пропозиції, ціни на картоплю впадуть ще.

East-Fruit також проаналізував, що у другій половині липня роком раніше ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж сьогодні.

Нагадаємо:

Наприкінці червня повідомлялося, що у міру збільшення пропозиції картоплі нового врожаю на ринку України її вартість починає знижуватись. Тоді виробники відвантажували картоплю нового врожаю по 18-28 грн/кг, що було в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Згодом повідомлялося, що подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю. Продовжили зменшуватися ціни на томат, почали дешевшати солодкий перець та кабачок, дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі, пекінська та цвітна капуста.

Тим часом у сусідній Білорусі взялися штрафувати магазини, де в наявності не виявиться картоплі.Президент Білорусі Олександр Лукашенко запідозрив, що картопля у країні зникала через те, що власники торговельних мереж навмисно приховували її, щоб показати неефективність його управління.

Росія ж через дефіцит і різке зростання цін на картоплю навіть почала купувати її у Монголії, яка "століттями возила картоплю з Росії".