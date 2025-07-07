"Борщовий набір" нового врожаю подешевшав – EastFruit

Минулого тижня ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися.

Такі дані моніторингової платформи EastFruit.

"Подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю. Продовжили зменшуватися ціни на томат. Почали дешевшати солодкий перець та кабачок. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі, пекінська та цвітна капуста. Зменшилася ціна за кілограм часнику", – зазначають аналітики.

Так, кабачок продають за 15–18 гривень за кілограм, а за тиждень до того за нього просили 18-20 гривень. Помідор червоний коштує від 30 до 60 гривень, раніше – від 55 до 85 гривень. Солодкий перець коштує 85–100 гривень, а тижнем раніше ціна варьювалася від 100 до 160 гривень за кілограм

У той же час вартість фруктів та ягід змінилася різноспрямовано, йдеться у тижневому моніторингу. Так, подорожчали черешня та абрикос і дорожче, ніж попереднього тижня продавалася суниця садова.

"Водночас інші ягоди продовжили дешевшати. На тлі зростання пропозиції стрімко подешевшала лохина. Вкотре знизилися ціни на малину для свіжого ринку та смородину. З’явилися перші пропозиції цін на місцевий кавун", – зазначено у повідомленні.

Так, за лохину просять 220–380 гривень проти 380–450 гривень тижнем раніше. А от за черешню просять 150-160 гривень, хоча до того була по 115-130 гривень за кіло.

Нагадаємо:

Раніше аналітики EastFruit зазначали, що ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано: зростання пропозиції столових буряків призвело до різкого зниження цін. З тієї ж причини подешевшала цибуля нового врожаю.

Рання картопля та морква продавалися дорожче, ніж тижнем раніше., томат та огірок подешевшали, а ціни на солодкий перець зросли.

Раніше повідомлялося, що у міру збільшення пропозиції картоплі нового врожаю на ринку України її вартість починає знижуватись. Виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 18-28 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.