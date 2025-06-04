Офіс Президента України закликав ЄС збільшити інвестиції в український ОПК

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу мають значний потенціал для виробництва, але потребують стабільної фінансової підтримки.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час зустрічі з делегацією Європейського Союзу, повідомляється на сайті Президента України.

Важливо збільшити інвестиції в український ОПК, зазначив Жовква.

Керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) Бенедікта фон Зехерр-Тосс, яка очолила делегацію, запевнила, що ЄС прагне поглиблення інтеграції України у європейську систему безпеки та оборони. І зацікавлений у зростанні виробництва оборонної продукції в державах, що є його членами.

"Основна увага під час зустрічі – актуальним військовим потребам України, зокрема системам протиповітряної оборони та ракетам до них, артилерійським установкам, боєприпасам, і подальшій оборонній співпраці з Європейським Союзом", – зазначено на сайті.

Під час зустрічі обговорили співпрацю України та ЄС в межах ініціативи ReArm Europe та інструменту SAFE. Ігор Жовква подякував ЄС за зусилля щодо направлення Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів до кінця цього року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості і наростила виробництво зброї в рази.

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Україна вже має значні здобутки, і у сфері дронових технологій вона є світовим лідером. "За деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони", – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що відповідно до звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) військові витрати у світі у 2024 році виявилися рекордними з моменту закінчення Холодної війни. Вони сягнули 2718 млрд дол США. За рік витрати на оборону у світі збільшилися на 9,4%, що стало найбільшим річним зростанням з 1988 року.