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Уряд дозволив бізнесу будувати підземні цехи для виробництва зброї

Семен Рубан — 22 жовтня, 13:10
Уряд дозволив бізнесу будувати підземні цехи для виробництва зброї
Ілюстративне фото
Фото: Вгору

Відтепер приватні компанії можуть будувати та в майбутньому здавати в оренду або продавати такі обʼєкти підприємствам, які безпосередньо виробляють зброю.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Це спростить і збільшить кількість необхідних площ, особливо на фоні інтенсифікації російських ударів", – каже він.

Також уряд запроваджує механізм, за яким комплектування для виробництва озброєння, оплаченого міжнародними партнерами, можна буде ввозити зі звільненням від ввізного мита та ПДВ.

Крім того, для бізнесу спрощують і значно скорочують процедуру огляду та митного оформлення товарів через "єдине вікно".

Нагадаємо:

Уряд написав погану постанову про експорт зброї, через що масштабний експорт зброї запустити не вдалось, вважає власник дронової компанії Vyriy Олексій Бабенко.

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Уряд дозволив бізнесу будувати підземні цехи для виробництва зброї
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