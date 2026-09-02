Гладишенка включили в шортлист наглядової ради "Сенс банку" через дзвінок Мудрої – ТСК

Миколу Гладишенка додали до шортлисту кандидатів до Наглядової ради Сенс Банку через один дзвінок Ірини Мудрої

Після того як Микола Гладишенко не потрапив до шортлиста кандидатів у члени наглядової ради "Сенс Банку", Ірина Мудра зателефонувала в "Екзекьютів сьорч Юкрейн" та порекомендувала додати туди кількох кандидатів, зокрема Гладишенка.

Про це стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

Спершу HR-агенція "Екзекьютів сьорч Юкрейн" при формуванні шортлиста визначила, що Гладишенко є менш компетентним за інших кандидатів, тож не включила його до списку.

Всього до наглядової ради заяви подали 111 кандидатів. Микола Гладишенко набрав менше балів, ніж інші.

Після надсилання шортлиста Конкурсній комісії, її членкиня та тодішня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра зателефонувала в HR-агентство та рекомендувала переглянути шортлист, включивши до нього декількох кандидатів, зокрема Миколу Гладишенка.

Представники компанії заявили, що виконали прохання Мудрої, адже вони є виконавцями та не ухвалюють власних рішень, а лише дають рекомендації. Замовником послуг виступала Конкурсна комісія, тому компанія виконала прохання клієнта.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня НАБУ та САП викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.