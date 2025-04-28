Світові військові витрати рекордно зросли

Військові витрати у світі у 2024 році виявилися рекордними з моменту закінчення Холодної війни. Вони сягнули 2718 млрд дол США.

Про це йдеться в опублікованому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За рік витрати на оборону у світі збільшилися на 9,4%, що стало найбільшим річним зростанням з 1988 року.

Зростання витрат на оборону спостерігається в усіх регіонах світу, особливо в Європі та на Близькому Сході на тлі війни в Україні та протистояння в Газі.

Військові витрати України у 2024 році через війну збільшилися на 2,9% до $64,7 млрд або 34% від ВВП.

Україна другий рік поспіль восьма у світовому рейтингу за номінальним показником і перша – за співвідношенням військових витрат до ВВП.

Україна отримала щонайменше $60 мільярдів військової фінансової допомоги у 2024 році, переважно від США, а також від Німеччини та інших європейських країн.

За рік найпомітніший приріст витрат на війну зафіксували в Ізраїлі (+65%) і Росії (+38%).

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