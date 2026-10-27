Несвоєчасні поставки оборонної продукції: компанію оштрафували на 24 мільйони гривень

Прокуратура домоглася стягнення 24 мільйонів гривень штрафних санкцій із підприємства, яке на двісті днів затягнуло поставки товарів оборонного призначення для Нацгвардії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону забезпечила стягнення 24 млн грн штрафних санкцій із приватного підприємства за порушення строків поставки товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії України", – говориться у повідомленні.

Прокуратура "встановила факти порушення інтересів держави під час використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів оборонного призначення".

У вересні 2024 року одна з військових частин Нацгвардії уклала з підприємством державний контракт на закупівлю товарів для потреб оборони.

"За умовами договору постачальник мав виконати замовлення не пізніше 10 травня 2025 року. Однак товар не поставили вчасно – прострочення перевищило 200 днів", – зазначає прокуратура.

Для захисту інтересів держави, прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з підприємства штрафні санкції за порушення умов контракту.

5 жовтня 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та зобов'язав підприємство сплатити Нацгвардії 24 млн грн.

"Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони здійснюють системну роботу, спрямовану на захист інтересів держави у відносинах між державними замовниками під час закупівлі товарів оборонного призначення", – говориться у повідомленні.

У межах програми "Оборонний інтерес" у поточному році пред'явлено 427 позовів на суму 68,4 млрд грн. Задоволено 267 позовів на 59,9 млрд грн, вже виконано рішень суду на суму 95,2 мдрд грн, з них до бюджету – 397 млн гривень.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо розкрадання понад 5,6 млн грн, виділених на придбання 40 станцій радіоелектронної боротьби для двох військових частин.

У квітні прокуратура повідомила про підозру організованій групі, які за допомогою підроблених документів привласнили бюджетні кошти, призначені для забезпечення військових.

Раніше підприємство, яке не виконало оборонний контракт в повному обсязі, змусили повернути Міністерству оборони України понад 57,5 мільйона гривень.