Офис Президента Украины призвал ЕС увеличить инвестиции в украинский ОПК

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют значительный потенциал для производства, но нуждаются в стабильной финансовой поддержке,

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква во время встречи с делегацией Европейского Союза, сообщается на сайте Президента Украины.

Важно увеличить инвестиции в украинский ОПК, отметил Жовква.

Управляющий директор по вопросам мира, безопасности и обороны Европейской службы внешних действий (EEAS) Бенедикта фон Зехерр-Тосс, которая возглавила делегацию, заверила, что ЕС стремится к углублению интеграции Украины в европейскую систему безопасности и обороны. И заинтересован в росте производства оборонной продукции в государствах, являющихся его членами.

"Основное внимание во время встречи - актуальным военным потребностям Украины, в частности системам противовоздушной обороны и ракетам к ним, артиллерийским установкам, боеприпасам, и дальнейшему оборонному сотрудничеству с Европейским Союзом", - говорится на сайте.

Во время встречи обсудили сотрудничество Украины и ЕС в рамках инициативы ReArm Europe и инструмента SAFE. Игорь Жовква поблагодарил ЕС за усилия по направлению Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов до конца этого года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина покрывает 40% потребностей армии благодаря отечественной оборонной промышленности и нарастила производство оружия в разы.

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина уже имеет значительные достижения, и в сфере дроновых технологий она является мировым лидером. "По некоторым направлениям, опять же, мы нарастили наше производство на порядки. Даже по некоторым показателям в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии, для нужд украинской обороны", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) военные расходы в мире в 2024 году оказались рекордными с момента окончания Холодной войны. Они достигли 2718 млрд долл США. За год расходы на оборону в мире увеличились на 9,4%, что стало самым большим годовым ростом с 1988 года.