Український ОПК покриває 40% потреб армії – Сибіга

Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості і наростила виробництво зброї в рази.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Україна вже має значні здобутки, і у сфері дронових технологій вона є світовим лідером, сказав він під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

"За деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони", – зазначив міністр.

"Зараз ми вже можемо завдяки нашій оборонній індустрії забезпечувати близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра. Ми продукуємо зараз і артилерійські снаряди, в тому числі західного калібру, чи натівського калібру, які до війни ми не виробляли …деякі держави з великими потенціалами не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо протягом місяця", – повідомив він.

Тим не менш, для подальшого розвитку оборонної галузі Україна потребує додаткових інвестицій, зазначив Сибіга. І наголосив на важливості зменшення залежності від зовнішніх постачальників критичного озброєння.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що минулого року одну третю усього зростання внутрішнього валового продукту забезпечила оборонна промисловість України. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024",

У 2024 році зброї та техніки виробили на 9 мільярдів доларів, що втричі більше, аніж у 2023-му. За словами Сметаніна, у торік ВВП України зріс на 3,9%, "оборонка" дала третину з цього росту – 1,27%. При цьому, він додав, що Оборонний комплекс збільшив свої можливості у сім разів.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році приватні виробники зброї могли виробити ще 1,7 млн одиниць дронів та РЕБ, але не отримали державних контрактів. Про це йдеться у релізі Технологічних сил України, який є у розпорядженні ЕП.

"Це означає, що загалом підприємства могли б виготовляти 4.7 тисячі такої техніки на день, якби державні замовники безперебійно їх контрактували", - йдеться у повідомленні. Загальна вартість такого обсягу техніки оцінюється у майже $2 мільярди.

За даними ТСУ, приватні компанії ОПК у 2024 році були спроможні виготовити понад 2,7 мільйона одиниць озброєння.

Раніше повідомлялося, що Україна очолила список найбільших імпортерів основних видів озброєнь у світі за період 2020-2024 років. Її імпорт зріс майже у 100 разів порівняно з 2015-2019 роками. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Тоді Україна стала єдиною європейською державою у топ-10 імпортерів зброї. Водночас багато інших країн Європи також суттєво збільшили закупівлі озброєнь за останні роки.