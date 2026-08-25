Оборудки з агропродукцією: БЕБ викрило масштабний конвертцентр

Правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері: понад 60 підконтрольних підприємств допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

"Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції", – говориться у повідомленні.

До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики.

Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.

Оперативний супровід забезпечили співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині масштабну схему розкрадання бюджетних коштів: підконтрольні підприємства перемагали у тендерах на відновлення житла, реконструкцію мереж водопостачання, кошти у готівку виводилися через конвертаційний центр.

Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.

В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.