Голова БЕБ: за пів року детінізація принесла державі 13,8 мільярда гривень

Економічний ефект від детінізації за пів року склав понад 13,8 мільярда гривень, ще близько 1,8 мільярда – кошти, які за цей період повернули державі і 3,9 мільярда склали втрати бюджету, яким запобігли аналітики і детективів БЕБ.

Такі дані озвучив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

"19,509 млрд грн економічного ефекту для держави. Це результат роботи БЕБ у період системної трансформації – коли одночасно виконуємо основні завдання і перебудовуємо сам орган", – написав він у Телеграм.

"Але важлива не лише сама цифра. Важливо, що за нею стоїть та чи вимірюється вона змінами в економіці. У нашому випадку це три складові результату за перше півріччя 2026 року", – зазначив він.

За його словами, перша і найважливіша – економічний ефект від детінізації 13,816 млрд грн. Це оцінка аналітиків БЕБ, підтверджена даними Державної податкової служби та Держмитслужби.

"Вона показує, що на ринках пального, електроніки та імпорту рослин дедалі більше обороту працює легально. А це означає більше чесної конкуренції та менше можливостей для схем", – пояснив Цивінський.

Ще 1,790 млрд грн – кошти, які вже повернули державі та 3,903 млрд грн - втрати бюджету, яких вдалося не допустити завдяки роботі аналітиків і детективів.

"Саме так, я вважаю, треба оцінювати результат роботи БЕБ. І це частина змін у Бюро – перехід до оцінки реального впливу на економіку. Не за кількістю відкритих справ. Бо сама по собі справа у реєстрі ще не змінює економіку", – переконаний очільник БЕБ.

"Результат - це коли гроші залишаються в держави. Коли схема перестає працювати. Коли легально вести бізнес стає вигідніше, ніж шукати обхідні шляхи. Зрештою, коли кожна гривня, яка не втрачена через економічні злочини, йде на фінансування оборони, медицини, освіти та інших потреб громадян", – написав він у Телеграм.

У той же час він зауважив, що БЕБ працює з 26% від граничної чисельності, визначеної законом. Це створює додаткове навантаження і впливає на темп роботи.

"Але ми не будемо заповнювати вакансії будь-якою ціною. Ми виважено проводимо атестацію, відкриті конкурси та формуємо нову команду", – додав Цивінський.

Нагадаємо:

Раніше директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що держбюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.